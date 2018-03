Vicepresidenza, M5S: “Rete a Sinistra stampella del Pd”

Liguria. “Il voto di questa mattina sulla Vicepresidenza del Consiglio, che ha visto tutte le forze di minoranza unite contro il MoVimento 5 Stelle conferma la totale mancanza di volontà a dialogare e a trovare forme e metodi condivisi all’interno dell’opposizione. Una volta di più vediamo come Rete a Sinistra altro non sia se non una mera stampella, un alleato de facto, del Partito Democratico. Impossibile dialogare con chi mette un muro davanti ad ogni proposta e apertura.

Come la consigliera Paita, che – non si sa bene con quale coraggio – parli a nome del suo gruppo e del suo partito dopo averlo condannato a perdere un seggio in Regione con la sua candidatura blindata, dimostrando una totale irresponsabilità nei confronti del suo stesso l’elettorato ligure.

Con senso di responsabilità abbiamo proposto Andrea Melis, un candidato competente, credibile e condivisibile da tutte le minoranze, ma ci siamo scontrati con una totale chiusura e una totale immaturità politica e istituzionale. Una grande occasione persa” - afferma il MoVimento 5 Stelle Liguria.