Imperia. Un pino marittimo alto più di dieci metri si è abbattuto su di un edificio. E’ successo stamane verso le 10 a Porto Maurizio, in via Rambaldo a Borgo Marina. L’albero si è appoggiato sul fabbricato probabilmente a causa del forte vento e della pioggia che sta interessando in queste ore il capoluogo.

L’area sottostante la pianta è stata interdetta al passaggio dalla polizia locale. Sul posto intervengono anche i vigili del fuoco dal locale Comando provinciale, con il compito di mettere in sicurezza pino ed edificio. I possibili danni strutturali sono ancora in fase di valutazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.