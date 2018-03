Ventimiglia. Lo spettacolo teatrale all’ex S.Francesco di Ventimiglia Alta ha conseguito un ottimo successo lo spettacolo teatrale proposto dalla Compagnia “Il Melarancio” di Cuneo la sera del 25 marzo nel rinnovato

Auditorium Ex S.Francesco.

Il viaggio ad Auschwitz a/r realizzato in 76 “tappe a piedi” ( circa 2 mila chilometri) dai concittadini piemontesi

di Borgo S. Dalmazzo e dintorni per ricordare e riflettere sulla storia della Shoah e della natura umana, è stato rappresentato, in 80 minuti, dai brillanti monologhi di Gianni Basilotta, accompagnato dalle note musicali al clarinetto del figlio Isacco e una semplice ( e suggestiva) coreografia, costruita passo dopo passo.

Il consigliere di amministrazione della Coop Liguria Giuseppe Famà nel ringraziare l’amministrazione comunale, i presenti e quanti si sono prodigati al buon esito dell’iniziativa, ha portato il saluto beneaugurante della sezione soci

Coop, dell’ANPI e dell’Associazione XXV aprile di Ventimiglia.

(Foto di E. Raneri).