Ventimiglia. La giunta comunale della città di confine ha approvato in linea tecnica “il progetto preliminare delle opere di manutenzione straordinaria relative alla piantumazione di essenze arboree in via Gerolamo Rossi”. Si tratta di progetto che prevede la “riqualificazione paesaggistica dell’area corrispondente all’intero sviluppo de via Lungo Roja Gerolamo Rossi”, come scritto nella delibera pubblicata sull’albo pretorio, che avverrà tramite la piantumazione di piante di “pittosporum”, “ligustrum” e “livistona australis” per un totale di 119.850,00 oltre Iva.

Lo stato attuale della via



di 10 Galleria fotografica Progetto via rossi ventimiglia









Le nuove piante andranno a sostituire le palme che, prima della strage compiuta dal parassita Rhynchophorus ferrugineus, comunemente detto punteruolo rosso, ingentilivano il viale.

Il viale al culmine della sua bellezza negli anni passati



Il “pittosporum” è un arbusto o piccolo albero che varia dai 2 ai 6 metri di altezza. E’ molto ramificato ed ha una chioma arrotondata e compatta. Il “ligustrum” è un invece un arbusto caducifoglio che può raggiungere al massimo 3 metri di altezza. Possiede un apparato radicale forte e una chioma densa.

Pianta della famiglia delle Arecaceae, originaria delle foreste pluviali dell’Australia, la “livistona australis” può arrivare anche a dieci metri di altezza e sopportare temperature fino a sette gradi sotto zero.