Ventimiglia. Tragedia sfiorata sull’Aurelia all’interno della galleria Poggio, il tunnel che porta alla frazione di Latte. Due vetture, una Mercedes e un suv della Kia, si sono scontrate frontalmente per motivi ancora da chiarire. Miracolosamente illesi i conducenti delle auto, due uomini sulla quarantina.

E’ successo poco prima delle 21. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che hanno estratto dall’abitacolo il conducente della Kia. La centrale operativa del 118 ha inviato sul luogo dell’incidente l’automedica e due equipaggi della Croce Verde Intemelia che hanno accompagnato i due automobilisti coinvolti al punto di primo intervento di Bordighera in codice verde per accertamenti e analisi del sangue: non è escluso, infatti, che almeno uno dei due conducenti si sia messo alla guida in preda ai fumi dell’alcol.

Per consentire le operazioni di soccorso, la galleria è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno i carabinieri della compagnia di Ventimiglia.