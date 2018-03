Ventimiglia. Avrebbe potuto essere molto più grave il bilancio di quanto accaduto poco prima delle 16 a Ponte San Ludovico, dove una Mercedes Gla 200, guidata da un uomo residente in provincia di Cuneo, è finita nel dehor del “Bar,tabac, vins et liqueurs”.

Stando a quanto ha riferito la moglie del conducente della vettura, il marito stava per parcheggiare la Mercedes per fermarsi a fare compere nel negozio-bar, quando invece di frenare ha accelerato. Preso dal panico, l’uomo non è più stato in grado di controllare l’auto e, dopo aver travolto un pedone, uno scooter Kymco Agility e una Renault Modus francese, è finito nel dehors del locale.

Per fortuna ai tavolini del dehor non erano seduti avventori del bar. L’unico ferito, il pedone francese, è stato soccorso dai sapeurs pompiers che lo hanno trasportato nel più vicino ospedale francese: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è accorsa anche una pattuglia della polizia locale.