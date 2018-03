Ventimiglia, sassaiola contro i carabinieri, Marcello Bevilacqua (Lega): “Sul fiume prolifera la delinquenza”

Ventimiglia. “Mi rivolgo per l’ennesima volta al Sindaco di Ventimiglia, Dottor Enrico Ioculano e al Prefetto per chiedere lo sgombero immediato della tendopoli abusiva sul greto del fiume Roya in virtù della gravissima aggressione alle Forze dell’ordine avvenuta ieri sera”. Lo ha scritto il responsabile provinciale per la sicurezza e l’immigrazione della Lega Marcello Bevilacqua, che ha aggiunto: “Non è assolutamente plausibile che vengano aggredite le forze dell’ordine come non è possibile che gli abitanti delle Gianchette debbano subire questa violenza continua nei loro confronti”.

“Io come responsabile sicurezza e Immigrazione mi sono recato in visita diverse volte al Campo della Croce Rossa ed ho potuto appurare che ha tutti i requisiti per garantire un livello di accoglienza dignitoso per gli immigrati. Sicuramente molto più dignitoso di un letto del fiume dove oltre che condizioni igieniche precarie si può notare un proliferare di delinquenza”, ha concluso, “Un messaggio di vicinanza lo voglio esprimere ai Carabinieri aggrediti ieri e ai residenti delle Gianchette”.