Ventimiglia, riapre la SS1 Aurelia di Mortola: verrà istituito un senso unico alternato

Ventimiglia. L’Anas informa che a partire dalle 15 di domani venerdì 30 marzo si riaprirà la statale per Mortola – la via Aurelia – mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolamentato da un semaforo, che rimarrà fino a completamento dei lavori di messa in sicurezza del versante. La strada era stata chiusa a seguito di una frana. “Ringrazio Anas per la collaborazione – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gabriele Campagna - abbiamo chiesto, come amministrazione, che si velocizzasse l’apertura del varco e si minimizzassero i disagi per i residenti e in generale per tutti i fruitori della strada e i vari solleciti non sono andati a vuoto: la strada si riaprirà prima delle festività pasquali come richiesto e promesso”.