Ventimiglia, probabile intossicazione alimentare nelle scuole di Latte, Bevera e Torri

Ventimiglia. Diversi alunni delle scuole elementari di Bevera, Torri e Latte ieri hanno accusato sintomi riconducibili ad una possibile intossicazione alimentare nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo aver mangiato alla mensa scolastica. A quanto dichiarato da diversi alunni e maestre, la carne servita a pranzo aveva un cattivo odore, ma molti alunni, affamati, l’hanno mangiata comunque.

Tante famiglie oggi non hanno mandato i bambini a scuola perché ancora provati da malessere intestinale.

L’istituto comprensivo numero 2 di Ventimiglia ha inviato una circolare alle famiglie, nella quale avvisa che molti genitori hanno sentito la necessità di accompagnare i figli al punto di primo intervento dell’ospedale di Bordighera.

Quanto accaduto nelle scuole mercoledì 14 marzo è stato riferito anche al consigliere di opposizione Giovanni Ballestra, che ha subito provato a contattare la funzionaria comunale che si occupa delle mense scolastiche senza però trovarla: “Ho sentito alcune famiglie di Latte e Torri”, ha dichiarato Ballestra, “I bambini sono stati molto male. Per questo vorrei capire se il malessere che ne ha colpito almeno una quindicina sia imputabile ad una sospetta intossicazione alimentare”.

“A proposito della sospetta tossinfezione a Ventimiglia”, fa sapere l’Asl 1 imperiese, “Sono in corso in questo momento i controlli da parte del personale ispettivo e medico – veterinario dell’ Asl 1. Siamo in attesa dunque degli esiti sia della parte ispettiva che dei controlli di laboratorio. Dai Pronto Soccorso non sono al momento pervenute comunicazioni in merito al caso segnalato”.