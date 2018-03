Ventimiglia, Pietro Tarallo ospite del secondo appuntamento con “La Stampa al Museo”

Ventimiglia. Sabato 27 gennaio, alle 16, nella sala “Emilio Azaretti” del museo secondo appuntamento con la rassegna “La Stampa al Museo”.

Al museo Pietro Tarallo, tra i maggiori giornalisti italiani di turismo (ma la definizione rischia di essere fin troppo minimalista) parlerà del suo ultimo libro “Persone. Protagonisti 1980-2014″. Da Pedro Almodóvar al Dalai Lama, da Monica Vitti a Juliette Gréco, da Jack Nicholson a Paolo Villaggio, da Tina Turner a Madre Teresa, un lavoro che gli permette di viaggiare almeno sei mesi l’anno, di venire a contatto con le diverse culture del mondo e soprattutto con tanta gente. Lo intervisterà Mara Cilli.

“Nomade per vocazione, sedentario per scelta”: così Pietro Tarallo, scrittore, giornalista e fotografo, ama spesso definirsi. Autore di un numero infinito (“forse troppi”, dice lui) di reportage per le più importanti riviste italiane e guide turistiche che parlano di angoli lontani del pianeta, soprattutto di America Latina, Africa Australe, Australia ed Asia. Ma nel suo cuore rimangono due Paesi: Indonesia e India; anche scrittore di libri e guide singolari (sue la Guida ai Monasteri di Italia ed a quelli d’Europa).

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, Via Verdi 41, 18039 Ventimiglia, 0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it