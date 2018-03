Ventimiglia, non fa la voltura quando compra la casa: famiglia lasciata senz’acqua

Ventimiglia. Una famiglia sarebbe rimasta senz’acqua per non aver effettuato, al momento dell’acquisto dell’immobile, la voltura per l’intestazione dell’utenza. Lo ha denunciato Fabrizio Pertile, personal trainer. “Mi hanno staccato l’acqua senza alcun preavviso, lasciando la mia famiglia all’asciutto” , ha detto l’uomo, che ora è pronto ad andare per vie legali. “Quando ho chiamato per avere spiegazioni”, dice l’uomo, padre di una bambina di due anni e mezzo, “L’Aiga ci ha riferito che non avevamo effettuato la voltura del contatore e che loro non hanno il dovere di informarci”.

“Nel 2018 non si può lasciare una famiglia senza acqua, senza nemmeno aver avvisato”, conclude Pertile.