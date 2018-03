Ventimiglia, non fa la voltura e gli tolgono l’acqua: la replica di Aiga

Ventimiglia. AIGA SpA si è attenuta al proprio regolamento. L’utente non ha effettuato la voltura del contratto. Il vecchio proprietario, per gli archivi AIGA ancora titolare dell’utenza, ha continuato a ricevere fatture a lui intestate.

Conseguentemente, come da poteri del titolare, ha richiesto la chiusura dell’utenza ed AIGA è stata costretta a procedere come da modulistica compilata per la rimozione. Nella mattinata, intorno alle 11, i nuovi proprietari si sono presentati per il perfezionamento del contratto. I nostri tecnici sono stati incaricati di ripristinare la fornitura.