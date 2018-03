Ventimiglia, minacce al sindaco Ioculano: dopo la riunione in Comune i capigruppo scelgono il silenzio

Ventimiglia. Bocche cucite e silenzio assoluto: questa la linea scelta dai capigruppo che stamane si sono riuniti nella sala consigliare del palazzo comunale per discutere un solo punto all’ordine del giorno, le minacce ricevute dal sindaco Enrico Ioculano.

A parlare, senza però dire nulla sui contenuti dell’incontro, è solo il presidente del consiglio comunale Domenico De Leo: “C’è stato un confronto chiaro tra i vari capigruppo”, ha dichiarato ai giornalisti al termine dell’incontro, “Si è parlato delle problematiche per cui ci siamo riunioni, ovvero le lettere di minacce al sindaco. Il problema è stato affrontato sotto tre aspetti: umano, politico e istituzionale. Ognuno dei partecipanti ha avuto modo di esprimersi. Ci siamo lasciati con l’impegno di convocare una nuova riunione dei capigruppo per il fine settimana alla quale parteciperà anche il sindaco”.

Stando a quanto trapelato da palazzo, durante l’incontro ci sarebbero state divergenze tra i presenti, tanto che il clima, in certi momenti, sarebbe diventato teso.