Ventimiglia, masso su strada in frazione Bevera: sopralluogo dei tecnici del Comune

Ventimiglia. Si è distaccato intorno alle cinque di mattina un masso, in via Maneira, all’altezza della sede dell’impresa edile Tecnostrada, nel tratto che dall’uscita della frazione di Bevera prosegue verso Calvo.

Sul posto la polizia e i vigili, mentre i tecnici del Comune sono intervenuti per fare rilevamenti del caso e accertare se la strada è o meno in sicurezza.

La pioggia scesa copiosamente lungo la notte in tutta la provincia – sotto allerta gialla, mentre è arancione nel resto della regione – ha portato all’intervento dei vigili del fuoco in altre zone del comprensorio intemelio. In particolare a Vallecrosia, dove il 115 è stato chiamato per alcune tombinture saltate.