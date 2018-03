Ventimiglia. La manifestazione “Domenica Insieme Inverno” della Confesercenti, organizzata da Marcello Piccone dell’Agenzia Mediariviera, è pronta a scendere nelle vie di Ventimiglia chiuse al traffico veicolare, domenica 18 marzo.

I grandi affari d’inverno con le promozioni più interessanti, divertimento e musica, prenderanno il via con grande entusiasmo domenica mattina alle 8 per chiudere i battenti alle 19.

La grande vendita commerciale cittadina si svolgerà come di consueto a Ventimiglia in tutta Via Cavour, Via Mameli, Via Ruffini, Via Mazzini che per l’occasione saranno chiuse al traffico veicolare creando così una enorme isola pedonale dove i commercianti a posto fisso potranno esporre, oltre che all’interno del negozio, anche all’esterno del proprio esercizio tutta la merce in promozione.

Da segnalare anche diversi negozi fuori circuito che hanno aderito, ma hanno scelto di non spostarsi. La manifestazione vuole essere una giornata nella quale approfittare delle interessanti occasioni di acquisto fatte passeggiando in tutto relax, anche in previsione di pensare ad un regalo per la Festa del Papà di lunedì 19 e perché no, della vicina Pasqua e non ultimo, un’occasione per far rivivere il centro cittadino di Ventimiglia.

La giornata sarà arricchita da un Mercatino dell’Antiquariato a cura dell’Antico Doc, presenti anche gli ambulanti con le loro interessanti proposte di qualsiasi genere merceologico. Tantissime le attrazioni: Musica itinerante, Trucca Bimbi e sorprese farcite di allegria.