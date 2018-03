Ventimiglia, lo spettacolo dei delfini a pochi metri dalla riva

Ventimiglia. Lo spettacolo dei cetacei continua ad animare il mare che bagna la Riviera dei Fiori, parte del Santuario Pelagos.

In questo caso i cetacei erano davanti alla città di confine, a pochi metri dalla riva, un gruppo di delfini ha fatto bella mostra di se ed è stato immortalato in un video, pubblicato poi dalla pagina Facebook “Costa Balenae Whale and Nature watching”.