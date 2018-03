Ventimiglia. Code chilometriche da Camporosso alla città di confine per lavori sul ponte di Nervia. Da questa mattina le ripercussioni sul traffico sono pesanti, con rallentamenti e code in direzione Francia. A farne le spese sono i lavoratori e gli studenti, bloccati per diverso tempo nell’imbuto che si è creato tra le due città. L’Aurelia è l’unica strada, ad eccezione dell’A10, che permette un collegamento con Ventimiglia: basta dunque un ostacolo per mandare in tilt il traffico.