Ventimiglia. La cooperativa Omnia, dinamica realtà nella promozione delle risorse turistiche del Ponente ligure, si è aggiudicata il bando europeo per la gestione dei Giardini Botanici Hanbury de La Mortola.

“Un risultato che premia il nostro lavoro in questi anni durante i quali abbiamo gestito numerose attività di promozione e gestione di questo sito turistico di grande interesse ambientale e paesaggistico – spiega Paola Muratore, presidente della cooperativa Omnia – . Le mansioni da svolgere sono molteplici: dall’accoglienza dei visitatori al servizio informazione, dallo svolgimento delle visite guidate alla promozione turistica in loco e tramite web”.

La durata del nuovo appalto è di 7 anni: dal 2018 al 2025. Omnia da subito occuperà 12 persone alternativamente agli Hanbury e agli uffici IAT. ” Uno degli aspetti innovativi del nuovo servizio è l’apertura del bookshop dal primo luglio di quest’anno – prosegue Paola Muratore – . Diventerà un punto di riferimento per il settore dei Giardini anche con la creazione di uno specifico catalogo che permetterà di promuovere Villa Hanbury a livello internazionale affiancando l’attività di comunicazione globale che prevede la partecipazione a Fiere e Borse turistiche in tutto il mondo”.

Omnia dispone di guide turistiche abilitate e operatori esperti di promozione del territorio e marketing on line. Da oltre 30 anni si occupa di promozione del territorio, recentemente ha riaperto l’ufficio d’informazione e accoglienza turistica IAT di Ventimiglia, si occupa delle visite guidate al Castello di Dolceacqua e gestisce tramite personale qualificato l’Enoteca regionale ligure. Ora per sette anni i Giardini Botanici Hanbury. L’occasione per mettere a sistema la promozione dei gioielli del Ponente ligure.

