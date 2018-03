Ventimiglia. Oltre centocinquanta persone hanno partecipato alla festa organizzata dal neo-dupatato Flavio Di Muro a Villa Eva Beach, nella frazione di Latte. Candidato alle politiche per la Lega, il giovane onorevole originario di Ventimiglia, ha voluto riunire tutti gli amici leghisti e anche alcuni amministratori locali che lo hanno appoggiato nel corso della campagna elettorale.

Il party è iniziato con un minuto di silenzio per rendere omaggio a Rosy Guarnieri, ex sindaco di Albenga e neo deputato del Carroccio, morta questa mattina a seguito di una lunga malattia. “Appresa la notizia della scomparsa di Rosy”, ha esordito Di Muro, “Ho pensato di annullare questa festa, poi ho pensato a lei, che era una combattente e che con il suo carattere mi avrebbe detto di andare avanti”.

di 31 Galleria fotografica Flavio Di Muro









“Non sarò a disposizione solo di chi mi ha votato, anche se sono stati in tanti”, ha poi dichiarato il neo deputato, “Ma sarò a disposizione di tutti perché prima di tutto dobbiamo lavorare per il nostro territorio: credo di essere l’unico che continua a dire di volersi occupare della provincia di Imperia”.

A festeggiare Flavio Di Muro c’erano tanti esponenti della Lega: il vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale, il consigliere regionale e capogruppo della Lega Alessandro Piana, il segretario cittadino Andrea Spinosi. E ancora Federico Bertaina, segretario cittadino della Lega di Bordighera, Marcello Bevilacqua, responsabile provinciale della Sicurezza e Immigrazione e Antonio Federico, segretario organizzativo provinciale.

Il saluto di Sonia Viale



“Ventimiglia è una città complessa, un banco di prova per chi vuole impegnarsi in politica perché qui i problemi sono molto più sentiti”, ha dichiarato Sonia Viale, “I cittadini ci chiedono di risolverli i problemi, quindi rimbocchiamoci le maniche: noi continueremo a fare la nostra parte in Regione e ora tocca a voi. Roma è una città che può far perdere il senso di attaccamento alla tua terra e farti perdere nelle alchimie della politica nazionale. Ma i nostri deputati sono lì per il nostro territorio. Buon lavoro Flavio, veramente!”.

Il saluto di Alessandro Piana

Anche il consigliere regionale Alessandro Piana si è complimentato con Flavio Di Muro per il risultato elettorale ottenuto in provincia ed in particolare nella sua città, Ventimiglia.