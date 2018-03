Ventimiglia. Tanto entusiasmo e partecipazione per la caccia alle uova che si è svolta il 27 marzo presso il nido d’Infanzia “Il Girasole” di Roverino.

Questa simpatica iniziativa, ormai arrivata al secondo anno, ha visto protagonisti i bambini in primis che, con l’aiuto di mamma, papà, sorelle e fratelli, si sono cimentati in una divertente caccia alle uova. Sono bastati cartoncini colorati e paglia per creare curiosi cestini, da prendere sotto braccio per scrutare il giardino e provare a scovare i colorati ovetti di cioccolato, accuratamente nascosti dalle educatrici.

Per concludere questo pomeriggio di festa, una golosa merenda preparata dalla cuoca interna, sempre pronta ad allietare con le proprie prelibatezze, i numerosi momenti di incontro organizzati al nido.

Lo staff ringrazia le famiglie per la loro calorosa partecipazione e per aver dimostrato nuovamente quanto sia importante condividere con i genitori il pensiero educativo alla base dell’agire quotidiano: il benessere del bambino e il suo armonico sviluppo.