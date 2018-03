Ventimiglia, folto pubblico al debutto dei Burning Leaf

Ventimiglia. Lo scorso sabato molta gente è accorsa al concerto dei Burning Leaf organizzato dalla Scream It Agency che si è tenuto al Barbone In Rock di Ventimiglia.

I genovesi Burnout hanno aperto le danze suonando i classici di Led Zeppelin, Deep Purple, Manowar per poi lasciare spazio al debutto dei Burning Leaf. La band ha eseguito tutti i brani del loro ep “And the fire burns inside”, uscito di recente e disponibile in versione gratuita dal loro sito www.burningleaf.it, con l’aggiunta di qualche cover rivisitata per l’occasione. Per chi si fosse perso il concerto potrà ascoltare i Burning Leaf il prossimo 14 aprile al Babylonia di Cervo.