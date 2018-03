Ventimiglia, Flavio di Muro (Lega): ” Chiesto un incontro per fare il punto della situazione sicurezza”

Ventimiglia. Come promesso in campagna elettorale il deputato ventimigliese subito dopo l’insediamento ha infatti scritto una lettera al Prefetto di Imperia, Silvana Tizzano, nella quale chiede che venga data disponibilità ad un incontro per affrontare la spinosa vicenda sulla questione sicurezza e immigrazione che ormai da troppo tempo attanaglia la città di confine, soprattutto nei quartieri di via Tenda e delle Gianchette.

Afferma Di Muro: “Il problema esiste e bisogna affrontarlo. Considerando l’elevata pressione migratoria cui è sottoposta Ventimiglia è opportuno che le istituzioni di ogni genere e grado si confrontino e si rapportino anche con le forze dell’ordine che ringrazio per il lavoro che quotidianamente svolgono per garantire la nostra sicurezza, a cui rivolgo tutta la mia solidarietà per gli scontri nei giorni scorsi che le ha viste vittime di una pesante sassaiola”.