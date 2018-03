Ventimiglia. In occasione della giornata internazionale della donna, si è svolto al teatro comunale la sera del 9 marzo, lo spettacolo di arte varia Intitolato “M’ama, o non m’ama” dell’associazione PENELOPE (donne del Ponente) presieduta da Daniela Biancheri.

Hanno fatto gli “onori di casa” gli assessori ai servizi sociali del comune di Ventimiglia Vera Nesci e di Camporosso Fulvia Raimondo; entrambe hanno ricordato la prossima installazione in città delle panchine rosse antiviolenza, un segno visibile alla rimembranza. Applaudite dal numeroso pubblico le “performance” teatrali ( e non solo) delle protagoniste femminili Laura,Stella,Valentina e C. nonché le note musicali del gruppo giovanile “Mostly Harmless” (Per lo più inoffensivo) con la voce femminile di Chiara Palmero; l’estemporanea di pittura sul tema del giorno è stata curata dall’attivissima Monica Di Rocco; gli sponsor Spes, Coop e Personal Training hanno contribuito alla distribuzione dei premi a sorteggio tra i presenti.