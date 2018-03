Ventimiglia, danneggia l’auto andando a sbattere contro una griglia: il Comune gli paga 2mila euro di danni

Ventimiglia. A seguito dell’urto della propria vettura contro le griglie di evacuazione delle acque piovane installate nel parcheggio pubblico “ex-Gil” in via Chiappori, un ventimigliese ha chiesto i danni al Comune, che gli ha corrisposto 2mila euro in segno di risarcimento.

L’incidente era accaduto il 24 giugno del 2017: durante una manovra per parcheggiare, il conducente aveva danneggiato l’auto. In prima istanza, l’uomo aveva chiesto € 3.607,98 per i danni materiali subiti, corredando ha richiesta di risarcimento con documentazione fotografica e verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri di Ventimiglia. Successivamente, visto che, come si legge nel testo della delibera pubblicata sull’albo pretorio, “il sinistro è stato stimato per un importo nettamente inferiore”, il cittadino si è reso disponibile a definire il contenzioso accettando la somma omnicomprensiva di 2mila euro.