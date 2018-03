Ventimiglia, da oggi nel palazzo del comune è possibile ritirare la fornitura annuale per la differenziata

Ventimiglia. Si ricorda che a partire da oggi lunedì 19 sino a lunedì 30 marzo sarà possibile ritirare la nuova fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata: la Docks Lanterna, ditta appaltatrice dell’Igiene Urbana della nostra città, provvederà alla distribuzione, indirizzata alle zone in cui è istituito il servizio di porta a porta (Marina San Giuseppe, via Trossarelli, via S. Secondo sino al n. 20, via Tenda, corso Limone Piemonte, frazione Roverino, località Porra e via Gallardi).

Saranno inoltre consegnati ulteriori 200 mastelli/sottolavelli per la raccolta dell’organico (si prosegue così il progetto dei volontari che prevede la raccolta della frazione organica nelle zone del centro cittadino, al quale hanno già aderito circa 1400 utenti, nelle zone nelle quali non si effettua il porta a porta).

Un comodo sportello per la consegna dei sacchetti sarà disponibile sino al 30 marzo (domenica esclusa) dalle 08.30 alle 13 presso il piano terra del Comune in piazza della Libertà; nei giorni successivi la distribuzione proseguirà presso la sede della ditta Docks in via Maneira.

La ditta Docks Lanterna sta nel frattempo provvedendo ad avvisare i cittadini residenti nelle zone del porta a porta attraverso un volantinaggio capillare sul posto.