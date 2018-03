Ventimiglia. Non solo leghisti, almeno non sulla carta. Al party a Villa Eva Beach per festeggiare il risultato elettorale che ha portato alla Camera dei deputati Flavio Di Muro, c’erano anche tanti amministratori locali. A parte il vicesindaco di Vallecrosia, Emidio Paolino, che da tempo ha dichiarato apertamente di essere iscritto alla Lega, tra i presenti spiccavano il sindaco di Vallecrosia Ferdinando Giordano e il sindaco di Bordighera Giacomo Pallanca: mentre il primo ha già dichiarato la sua ricandidatura alle elezioni amministrative di maggio, Pallanca non ha ancora sciolto le riserve.

Presenti anche i consiglieri ventimigliesi Roberto Nazzari (ex Alleanza Nazionale) e Daniele Ventura (Forza Italia), che hanno già espresso in passato la propria simpatia per la Lega. E poi ancora Dario Faraone, sindaco di Isolabona, e il suo assessore Lorenzo Cortelli. Presente anche il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri e il vice sindaco di Camporosso Maurizio Morabito.