Ventimiglia. Occasione unica e straordinaria quella in programma venerdì 23 marzo alle 17.15 nei locali della Biblioteca Civica Aprosiana in P.za Bassi 1, a ingresso gratuito, sarà ospite il noto attore e regista teatrale siciliano Aldo Rapè che, in scena nel tardo pomeriggio del giorno prima (giovedì) a Nizza e nella serata successiva (sabato) a Bordighera con il suo nuovo lavoro “Pinuccio – Storia di un carusu. Un amore imperdibile”, approfitterà del suo arrivo nella nostra zona per presentare il libro PERT con il racconto “E’ arrivata la primavera” di Giuseppe Rapè, che è diventata la vera e propria sceneggiatura dello spettacolo teatrale PERT – Vita e miracoli del partigiano Sandro Pertini”, presentato anche al Teatro Comunale di Ventimiglia lo scorso anno.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale “LIBER theatrum” e gode del patrocinio del Comune di Ventimiglia Assessorato alla Cultura, dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Imperia, dell’Associazione partigiana ANPI sezioni di Ventimiglia e Bordighera, della FIVL Ventimiglia, dell’ATAPE – Associazione trasfrontaliera Alessandro Pertini, dell’Associazione culturale XXV Aprile-Arci e del sostegno di COOP Liguria.

A curare e condurre l’incontro sarà Diego Marangon e oltre ad Aldo Rapè saranno presenti il musicista Sergio Zafarana e lo scrittore e storico locale Enzo Barnabà che, con Salvatore Cacciatore, nome di battaglia Ciro, partigiano siciliano protagonista del suo romanzo “I Partigiano di piazza dei Martiri. storia del siciliano che combatté i nazisti appeso a un lampione” ha in parte ispirato il bel lavoro teatrale dedicato alla mitica figura del grande Presidente Pertini.

Il tutto a suggellare una interessante e originale iniziativa artistica che vede al centro dell’attenzione una delle figure più importanti della recente storia d’Italia, che a Ventimiglia tutti ricordano con affetto e piacere, anche perché nella città di confine il Presidente era solito passare e fermarsi a salutare amici e conoscenti.