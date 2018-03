Ventimiglia, ad aprile prende il via il Festival di Primavera all’Ecovillaggio Torri Superiore

Ventimiglia. Dal 6 all’8 aprile all’Ecovillaggio Torri Superiore, in via Torri Superiore 5, prende il via la terza edizione del Festival di Primavera che quest’anno si intitola “Sinergie, insieme è meglio”.

“Saranno tre giorni dedicati al benessere dell’anima e del corpo con laboratori per bambini, scuole e adulti, mindfulness, musica e danza, escursioni, ceramica, conferenze, mercatino, yoga e yoga della risata, teatro, massaggi e tanta socialità. Pranzi e cene a libero buffet con prodotti locali, biologici e cucina vegetariana e vegana. I pasti saranno alle 13 e alle 20″ – spiegano gli organizzatori.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.torri-superiore.org. Per prenotazioni chiamare lo 0184 215504 oppure scrivere a info@torri-superiore.org.