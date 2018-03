Vallecrosia. Oltre 150 cittadini hanno compilato le “cartoline” distribuite dal candidato sindaco Fabio Perri per raccogliere spunti e suggerimenti dai vallecrosini. Un risultato che ha sorpreso piacevolmente lo stesso Perri e che dimostra quanto per le persone sia importante il continuo confronto e dialogo con chi amministra. “Questi suggerimenti che abbiamo raccolto”, spiega il candidato sindaco, “Ci danno la certezza e la conferma di quelli che sono i bisogni dei cittadini: servizi che da troppo tempo mancano a Vallecrosia”.

Tutti i suggerimenti raccolti verranno elaborati ed inseriti nel programma elettorale del candidato sindaco e della sua lista “Voi con Noi”: “Il programma è quasi pronto”, dichiara Perri, “Attendevamo soltanto di aprire le buste per inserirne i contenuti: per noi è importante il coinvolgimento dei cittadini per poter amministrare e dare un risultato ad una città che ha bisogno di essere rivalutata, rimodernata e di trovare una vera e propria identità”.

Sicurezza, pulizia e decoro: sono questi i punti sui quali si concentrano le richieste dei cittadini. “E sono anche i punti di forza del nostro programma elettorale, insieme ad un’attenzione particolare verso quei servizi che in città mancano e che sono fondamentali per rendere Vallecrosia vivibile e degna: pulizia, ordine, decoro e sicurezza”, spiega Perri, “In cinque anni, come consiglieri di opposizione, abbiamo fatto un grosso lavoro battendo proprio su questi punti, sia sulla sicurezza che sulla pulizia, ma anche su quelle tematiche come scuola e associazioni che necessitano di un’attenzione particolare: sono queste le realtà che conferiscono un valore aggiunto alla città”.

Voi con Noi. Il nome della lista che appoggia il candidato sindaco Perri è un invito alla partecipazione e all’attenzione verso la cosa pubblica che, a sua volta, non deve mai prendere le distanze dai cittadini. “Davanti a “noi” amministratori ci siete “voi” cittadini”, spiega Fabio Perri, “Il cittadino deve avere sempre qualcuno al suo fianco che ascolta i suoi problemi e li risolve, nei limiti e nei modi propri ad un amministratore e, ovviamente, sempre nella massima trasparenza e legalità. Perché i cittadini sono la base di un’amministrazione concreta e solida per la città”.

Lista ancora top secret. Ancora nessuna indiscrezione sui nomi di chi farà parte della lista che appoggerà il candidato sindaco. Perri non lascia trapelare alcun nome, ma dice: “Si tratta di diverse figure professionali che daranno valore aggiunto alla nostra lista”.