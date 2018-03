Vallecrosia. La segnalazione è di Gianluca Moglio.

“Desidero segnalare quanto vissuto nella giornata di domenica 25 , marzo presso la spiaggia comunale di Vallecrosia ai confini con Bordighera.

Alcuni “Operatori ecologici ” erano intenti a raccogliere dalla spiaggia con appositi Rastrelli del materiale ammucchiando lo per poter poi darvi fuoco utilizzando della carta. Purtroppo però nei mucchietti - Alcuni erano mucchi di dimensioni importanti – era presente una grande quantità di materiale plastico bombolette infiammabili, schiuma in poliuretano alcuni copertoni pneumatico e quant’altro rilevabile dalla documentazione fotografica che Vi allego che ha generato sul lungomare per circa un’ora una spiacevole e probabilmente pericoloso dispersione di sostanze non proprio salutari.

Alla nostra domanda gli operatori ci hanno detto che questo lavoro era stato ordinato direttamente dal Comune.

Era in corso nella mattinata una attività di addestramento di unità cinofile e tutte le persone presenti sul lungomare e nei chioschi hanno dovuto ripiegare per l’aria letteralmente irrespirabile. Le foto che allego sono relative ad incendio in corso quindi tutto il materiale plastico non è visibile dai cumuli fotografati, ma vi posso assicurare che sono decine e decine le persone che possono testimoniare quanto avvenuto”.