Vallecrosia. La creazione di una rete di impresa comunale è uno dei primi passaggi che propone il candidato sindaco Armando Biasi, dove il Comune diventa il centro di promozione delle attività produttive della città. La rete d’impresa è un contratto che consente ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse per migliorare il funzionamento aziendale e rafforzare conseguentemente in modo sinergico la competitività delle aziende che ne fanno parte. “Le attività Commerciali, Turistiche, Culturali, socio-ricreative, Agricole, Terzo settore,dovranno diventare un elemento centrale dove il Comune si impegnerà a promuovere un Brand cittadino denominato”Città della Famiglia” – spiega Biasi.

La proposta è quella di mettere in rete tutti i servizi che esistono sul mare nel borgo antico e nelle aree a parco e sviluppare un ”Villaggio Turistico Cittadino”, che possa offrire in tutte le quattro stagioni pacchetti per turisti e residenti vivendo a pieno la città e che incrementi i posti di lavoro.

“Queste sono proposte iniziali”- dichiara il candidato Armando Biasi – ”che sono nate da mesi di confronto con i cittadini, da incontri informali ed elaborate al termine di un percorso di formazione che è durato sette mesi. Ovviamente queste idee andranno integrate con le opinioni dei cittadini di Vallecrosia, con i quali mi sto confrontando quotidianamente in giro per la città, su Facebook, con le scatole delle idee che sono presenti in vari esercizi commerciali, ma anche semplicemente chiacchierando davanti ad una tazzina di caffè. Tante idee preziose per lavorare insieme sul bene comune”.