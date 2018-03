Vallecrosia, A.A.A. cercasi il proprietario di un anello d’oro smarrito sulla Romana

Vallecrosia. Nella giornata di ieri, intorno a mezzogiorno, è stato trovato un anello d’oro tra il civico 30 e il civico 32 della via Romana. L’anello si trova custodito presso l’ufficio oggetti smarriti della polizia locale, in via Roma 105. Il legittimo proprietario avrà tempo un anno per rimpossessassi dell’oggetto, che altrimenti diventerà di proprietà di chi lo ha trovato.