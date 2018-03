Ventimiglia. Nella mattinata di lunedì scorso 5 marzo, presso l’aula multimediale dell’Istituto Fermi, le classi 4G e 5G del corso Geometri-CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) si è svolto un incontro con un rappresentante dell’insieme delle facoltà universitarie di Genova, nota come UniGe.

Il docente ha illustrato agli studenti l’offerta formativa delle università genovesi, che comprende ben undici indirizzi. La seconda parte dell’incontro ha riguardato la nuova Scuola Politecnica genovese con una presentazione più approfondita delle facoltà di ingegneria ed architettura, che sono il naturale proseguimento degli studi per i diplomati in Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Tutte le facoltà ad indirizzo tecnico sono particolarmente adatte ai diplomati degli Istituti Tecnici che hanno voglia di continuare gli studi, e non sono pochi gli studenti che, avendo conseguito buoni risultati durante la scuola superiore, hanno deciso di proseguire la loro carriera da studente all’università.

Non solo i licei prepararono all’università, è bene saperlo.

Anzi, per determinate facoltà, in particolare quelle tecniche ed economiche, la preparazione acquisita in cinque anni negli istituti tecnici, da’ ai futuri laureati una marcia in più, proprio perché quelle materie le hanno già affrontate e partono quindi avvantaggiati rispetto ai loro colleghi liceali, che hanno studiato tante discipline teoriche, ma nessuna materia professionale.

L’incontro si è concluso con una simulazione di test di ingresso per le facoltà a numero chiuso, nella quale i ragazzi si sono impegnati molto, gareggiando fra loro, per vedere chi avrebbe ottenuto il punteggio più alto. Una prova molto utile, affrontata serenamente e senza stress, che però ha dato ai ragazzi maggiore consapevolezza di ciò che li attende il prossimo anno.