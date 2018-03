Un francese della Costa Azzurra inserito dagli USA nella “Lista mondiale dei terroristi”

Cannes. Il Dipartimento di Stato americano ha inserito un cittadino francese, Joe Asperman residente in Costa Azzurra, nella “Lista mondiale dei terroristi” . In una dichiarazione rilasciata giovedì, gli Stati Uniti si riferiscono a quest’uomo come “esperto di armi chimiche ben inserito nel Daesh”. Sospettano che abbia supervisionato la produzione di armi chimiche in Siria, ma anche il loro utilizzo sul fronte.

Secondo gli americani, Joe Asperman è nato “tra il 1986 e il 1988″ e si dice che provenga dalla “regione di Cannes”. La sua inclusione in questa lista comporta il divieto di qualsiasi movimento e il congelamento dei suoi beni economici.Secondo l’esperto anti-terrorismo Jean-Charles Brisard, presidente del Centro per lo studio del terrorismo, “una dozzina di francesi sono stati inseriti in questa lista dagli Stati Uniti, in particolare dai francesi, che hanno un ruolo importante negli attacchi del 13 novembre”.

Il nizzardo Omar Diaby, considerato come uno dei principali reclutatori jihadisti francesi, è presente dal settembre 2016.