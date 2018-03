Truffa online sui biglietti del concerto di Vasco, i carabinieri di Imperia fanno oscurare tre siti internet

Imperia. Aveva effettuato l’acquisto online dei biglietti del concerto di Vasco Rossi, ma era un sito fasullo. La tempestiva denuncia sporta presso i carabinieri ha però consentito di individuare il truffatore che si celava dietro i siti www.privateticket.eu/it/ , www.vivaticket.eu e www.vivatiket.eu, creati appositamente per ingannare utenti ignari, richiamando il nome del sito ufficiale www.vivaticket.it, unica piattaforma autorizzata alla vendita dei biglietti per questo concerto (quello a Padova del prossimo luglio).

I carabinieri della locale Stazione hanno richiesto ed ottenuto l’oscuramento dei siti in modo da evitare che altri soggetti cadano nel tranello ed inoltre sequestrato il conto su cui le vittime inviavano i pagamenti. Per il malcapitato il danno è di 350 euro, ma potrebbero esserci numerosi altri acquirenti che scopriranno il raggiro subito solo una volta presentatisi all’ingresso del concerto.

I carabinieri invitano tutti coloro che sono in possesso di un biglietto di verificarne la validità mediante i recapiti presenti sul sito ufficiale ed in caso di problemi di rivolgersi ad un ufficio di polizia per denunciare l’accaduto.