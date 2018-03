Triora, quattro ragazze dell’Università Sophia Antipolis di Nizza e il loro progetto sull’ambiente

Triora. Il 25 marzo le associazioni Legambiente e Digit Art in Foto hanno presentato la mostra fotografica “Acqua” a Molini con la collaborazione dell’Università di Nizza Sophia Antipolis. Le quattro studentesse hanno ricevuto dal professor Gautier il compito di realizzare un progetto legato all’ambiente. Così, grazie alla disponibilità di Legambiente Valle Argentina, il gruppo si è impegnato a tradurre i dossier informativi della mostra fotografica in inglese e in francese, integrando al progetto le conoscenze apprese nell’ambito linguistico.

L’esposizione resterà aperta sino al 5 agosto (orario di apertura di domenica: dalle 11:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18). Le ragazze spiegano che questo progetto è servito a mettere in pratica quello che hanno imparato nel corso del loro primo anno, e inoltre sono state entusiaste di aver tradotto questi testi volti anche a sensibilizzare le persone su un tema spesso ignorato.