Ventimiglia. La vigilia di Pasqua ha portato nella città di confine numerosi turisti, mandando letteralmente in tilt il traffico veicolare. L

a polizia locale è al lavoro in queste ore per ridurre al minimo i disagi di automobilisti e pedoni.

Numerose le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada. Molte le auto fatte rimuovere dagli agenti perché parcheggiate in doppia fila: anche oggi c’è chi, con grande fantasia, ha cercato parcheggi alternativi lasciando la propria vettura in sosta persino nel cortile delle scuole di via Veneto.

Con un repentino intervento, la polizia locale ha fatto rimuovere il mezzo.