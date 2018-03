Torna il Festival Internazionale del Folklore a Diano Marina

Diano Marina. Lieve variazione di programma per l’esibizione dei gruppi in arrivo per il 2° turno del Festival Internazionale del Folklore.

Il programma di domenica 1 aprile prevede la sfilata dei partecipanti nel centro cittadino a partire dalle ore 17, mentre dalla ore 18 avrà luogo lo spettacolo, con i diversi gruppi che a turno saliranno sul palco.

Le caratteristiche formazioni che soggiorneranno nel Golfo Dianese sino a lunedì 2 arrivano da mezza Europa: Germania (2 gruppi), Estonia, Cipro, Inghilterra, Spagna, Bulgaria, Italia (Vicenza) e Repubblica Ceca.

Pienone e grande successo hanno fatto registrare nei giorni scorsi, nonostante le condizioni climatiche non ideali, le esibizioni dei gruppi del primo turno e la performance della Banda Musicale “Città di Diano Marina” che ha omaggiato gli ospiti stranieri con il proprio repertorio.

Nelle festività pasquali a Diano Marina in programma inoltre la 3^ edizione della manifestazione “Grappoli di Gusto”, organizzata dall’Associazione Vivi Diano Marina con Noi, nei giorni sabato 31 marzo e domenica 1 aprile che prevede stand di prodotti tipici e golosità nel centro cittadino e musica live a partire dalle 20,30.

Sempre domenica 1 aprile, come ogni prima domenica del mese, “Diano Colleziona”, mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Via Petrarca e Via Santa Caterina da Siena.

Il lunedì di Pasquetta in Viale Kennedy dalle la tradizionale “Pasquetta in Bancarella” organizzata dal Comitato Valorizzazione Viale Kennedy: bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica ed intrattenimenti vari tra cui la festa per tutti i bambini alle 15.