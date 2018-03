Teppisti senza ritegno a Nizza, camion dei pompieri attirato in un’imboscata e preso a pietrate

Nizza. La città capoluogo della Costa Azzurra non è solo famigerata per i “vol a portier” (furti in auto) che nel recente passato hanno spesso coinvolto cittadini italiani, in particolare in prossimità del turbolento quartiere dell’Arianne. In una zona lì vicino infatti, secondo quanto riporta Nice Matin, è accaduto un fatto che ha dell’incredibile, specialmente per la considerazione che si ha nel Belpaese per i soccorritori. E’ stato addirittura un camion dei sapeur pompier (vigili del fuoco) a finire nel mirino dei delinquenti. E’ successo ieri sera, lunedì 26 marzo, nel quartiere di Bon Voyage, dove il mezzo dei pompieri è stato intrappolato da un gruppo di giovani malviventi: una vera e propria imboscata.

Poco prima delle 20, i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio nel seminterrato di un edificio situato in Rue des Coteaux 4. All’arrivo in un furgone, i sapeur sono stati subito assaliti da un gruppo di teppisti che hanno bloccato il veicolo, causando danni alla parte anteriore e laterale del camion. Fortunatamente, nessun pompiere è rimasto ferito. Alla fine si appurato che l’incendio era solo una finta per attirare i pompieri in un’imboscata e bombardarli di pietre.

E questo sembra non essere il primo atto del genere nella zona di Bon Voyage dove, incredibilmente, vengono assaliti dei soccorritori e non le forze dell’ordine, come purtroppo spesso accade nei quartieri periferici delle grandi città francesi.