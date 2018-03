A Taggia il weekend di Pasqua è a misura di bambino

Taggia. Il weekend di Pasqua sarà dedicato ai bambini. L’amministrazione comunale ha infatti programmato tre giorni di festa che andranno ad animare la centralissima piazza Chierotti.

Gli eventi sono in programma da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile. Per tre giorni, dalle 15 alle 18, si alterneranno spettacoli di intrattenimento, magia e giocoleria. Non mancheranno le sculture di palloncini, lo show delle bolle di sapone, il truccabimbi e lo scivolo gonfiabile.