Taggia. Da lunedì 2 a giovedì 5 aprile, Taggia si tinge di blu e aderisce alla Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo.

La facciata di Villa Boselli, il Castello, la Torre di via Ottimo Anfossi e l’acqua della fontana di via Boselli si coloreranno di blu. Giovedì 5 aprile, alle 16 davanti all’ingresso del Comune di Taggia, si leveranno in cielo tanti palloncini rigorosamente blu grazie alla partecipazione di una delegazione di giovani studenti impegnati nel progetto Eco Schools.