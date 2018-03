Taggia. E’ entusiasta l’Amministrazione comunale di Taggia per la vittoria all’edizione 2018 di Sanremo in fiore, la tradizionale sfilata dei carri della città dei fiori, quest’anno dedicata allo sport.

“Un risultato straordinario ottenuto grazie all’impegno di tanti volontari che hanno dedicato tempo, passione e dedizione nella realizzazione di un carro davvero stupendo. Come amministrazione abbiamo fatto poco, sono stati i cittadini di Taggia, persone davvero splendide, che hanno fatto il vero lavoro”, dicono l’assessore al Turismo Barbara Dumarte e la presidente del Consiglio comunale Laura Cane.

Taggia che ai Carri fioriti ha vinto per ben quattro volte, ha trionfato su gli altri 11 Comuni in gara, con un carro dedicato all’ippica. Un tripudio di ranuncoli, papaveri, garofani e ancora violette, rose, anemoni, erbe aromatiche per oltre 25mila fiori, dove la fantasia e le abili mani dei decoratori floreali ha realizzato un maestoso cavallo situandolo idealmente all’interno di un percorso che a grandi lettere invita a scoprire la città e la sua sorella, Arma.

Ogni lettera ha rappresentato un prodotto tipico locale: le olive Taggiasche con le loro foglie bicolori, le violette, punta di diamante della floricoltura locale, le erbe aromatiche (rosmarino, timo, salvia e lavanda) e poi il ruscus, la mimosa e la ginestra ma soprattutto i ranuncoli, gli anemoni e i papaveri.

Tra i fiori utilizzati, degno di nota è l’elloboro: una particolare varietà floreale denominata “Francesco” in onore del Santo Padre e fiore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

A dominare sull’intera composizione, i colori verde e arancio.