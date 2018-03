Taggia, serata conclusiva con i pittori russi ospiti della Riviera di Ponente

Taggia. Il tour ligure degli artisti russi che hanno visitato e immortalato scorci e bellezze della Riviera di Ponente si concluderà venerdì 23 marzo con una mostra dei lavori realizzati, un’“apericena” e un concerto musicale presso il convento dei frati Domenicani di Taggia che ha ospitato gli ospiti dell’associazione Liguria-Russia.

Sponsor della serata l’azienda speciale “PromoRiviere di Liguria” della Camera di Commercio Imperia La Spezia Savona.

L’iniziativa dell’associazione Liguria – Russia in Riviera è stata accolta con entusiasmo in ogni borgo visitato dagli artisti. Grande la soddisfazione dei sindaci orgogliosi di vedere rappresentati vedute e paesaggi del proprio paese che presto saranno protagonisti di eventi, mostre e rassegne in tutto il mondo.