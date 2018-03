Taggia, in viaggio con il Centro Culturale Tabiese nei luoghi nascosti di Parma

Taggia. In viaggio con il Centro Culturale Tabiese nei luoghi nascosti e noti di Parma. Durante il fine settimana del 7 ed 8 Aprile l’associazione tabiese sarà in visita nel territorio parmense e come al solito permetterà di visitare soprattutto luoghi difficilmente accessibili al pubblico turistico. Le iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 23 marzo. Informazioni ed iscrizioni al numero 331 883 46666 al pomeriggio.

Il programma nel dettaglio:

ore 6: partenza da Taggia con pullman destinazione Parma (diversi punti di salita)

ore 10,30: visita a prosciutteria con metodi di lavorazione e degustazione di prodotti tipici

ore 12,30: pranzo libero

ore 14,30: visita guidata di Parma con Camera di San Paolo affrescata da Correggio e visita della Biblioteca del Monastero di San Giovanni Evangelista di solito non visitabile

ore 16,30: arrivo in hotel

ore 19: Partenza per il Castello di San Secondo e cena presso il ristorante Delizie Golose

ore 21: inizio visita del Castello a lume di fiaccola con scene in costumi d’epoca che raccontano la visita in ogni stanza. Arrivo poi nel salone principale con 1000m2 di affreschi e spettacolo teatrale con figuranti in costumi d’epoca.

Fine spettacolo rientro in albergo

2° Giorno:

ore 9: spostamento nel centro storico di Parma visita del Teatro Regio di seguito visita alla Cattedrale e Chiesa di Santa Maria della Steccata

ore 12,30: pranzo presso il famoso ristorante associazione Corale Verdi ospiti del famoso chef Sante Ferro

ore 15: momento di libertà

ore 16,30: partenza per il ritorno direzione Taggia