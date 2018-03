Taggia, arriva la Milano-Sanremo: cambia la viabilità nel centro di Arma

Taggia. Le modifiche alla viabilità in occasione della corsa ciclistica Milano-Sanremo.

Nel giorno di sabato 17 marzo, dalle 13.00 alle 17.00, nel centro di Arma divieto di sosta ad ogni tipo di veicolo in:

– Via Boselli, da intersezione con Via Aurelia Ponente fino ad intersezione con via Via Blengino;

– via Blengino, da intersezione via Boselli fino ad intersezione via Stazione;

– via Aurelia Ponente da intersezione via Castelletti fino alla galleria confine Sanremo;

– via Stazione da intersezione con via Blengino fino all’intersezione con via Aurelia;

Dalle ore 15,00 fino al termine del transito della gara ciclistica verranno interdette al transito le vie S. Erasmo, Magellano e tutte le vie sopra citate.

– I veicoli trovati a sostare od a circolare nei luoghi e negli orari vietati dalla presente ordinanza verranno rimossi coattivamente, con spese e sanzioni previsti dal C.d.S.