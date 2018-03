Taggia, al via la procedura regionale di valutazione impatto ambientale: la documentazione consultabile online

Taggia. La Segreteria tecnica del Comitato d’Ambito della Provincia di Imperia ha attivato la procedura regionale di valutazione impatto ambientale (V.I.A.) sul progetto relativo all’impianto finale di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Imperia, da realizzarsi in località Colli nel Comune di Taggia.

La relativa documentazione è consultabile online sul portale Ambiente Regionale all’indirizzo http://ambienteinliguria.it, nei procedimenti V.I.A. in corso, rif. pratica n° 387. Chiunque può presentare le proprie osservazioni all’indirizzo email protocollo@pec.regione.liguria.it oppure via.certificata@cert.regione.liguria.it ovvero via posta ordinaria indirizzandole al settore VIA e sviluppo sostenibile, Regione Liguria, via D’Annunzio n° 111 – 16121 Genova, entro il 7 maggio 2018.