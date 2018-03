C’è vento forte in queste ore nel mare della provincia. Soffia il Grecale, proveniente da nord est, con una velocità media di 70 chilometri all’ora e raffiche fino a 90. E oggi, come altri giorni nel quale il mare, soprattutto al largo, è particolarmente mosso, molte navi di grosse dimensioni passano sottocosta, per evitare che vento e moto ondoso ne compromettano il governo in sicurezza da parte dell’equipaggio.

Nella giornata odierna però sembra che le condimeteo marine abbiano costretto le imbarcazioni a passare più vicino di solito alle coste, specialmente quelle che dai porti nel savonese (Vado e Savona) vanno verso Nizza o Marsiglia e viceversa.

Come testimoniano le foto pubblicate da un utente Facebook su di un gruppo di Imperia, dove si vede una porta container passare a poco più di un miglio marino (circa 1800 metri) dalla costa. Altri due scatti mostrano invece un traghetto della “Sardinia Ferries”, sempre sotto costa, alle prese con un forte moto ondoso, questa volta di fronte a Ospedaletti.