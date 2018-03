Sempre più italiani preferiscono lo shopping online

Gli acquisti online di abbigliamento, scarpe e accessori, sono diventati una prassi consolidata per larga parte degli italiani. Come per altri prodotti, su Internet, le occasioni di risparmio sono sempre a portata di mano e sono fruibili anche da chi, fino a poco tempo fa, non avrebbe mai pensato ad un meccanismo tanto conveniente quanto semplice nell’utilizzo.

Senza distinzione di genere, età ed estrazione sociale o geografica, l’e-commerce, il commercio elettronico, sta progressivamente soppiantando la compravendita tradizionale di beni o servizi per diventare l’ultima frontiera del risparmio. In effetti, valutando tutti i parametri di confronto, il paragone non regge già da tempo. Il risparmio sugli acquisti online è evidente, sostanziale e vantaggioso. Non approfittarne sarebbe un vero spreco, in particolar modo per abbigliamento, scarpe e accessori.

Nel commercio elettronico, oltre agli innumerevoli vantaggi derivanti da prezzi ribassati, spese di trasporto sempre minimizzate e condizioni di vendita sempre più allettanti, si aggiungono ogni giorno strategie di mercato concepite per incentivare le vendite e ridurre i prezzi in maniera vertiginosa. L’ultimo ritrovato dei maggiori store online di abbigliamento, scarpe ed accessori sono i codici sconto, una vera e propria opportunità di risparmio per tutti i consumatori che fanno acquisti online.

Acquistare sulle grandi piattaforme di commercio elettronico italiane ed internazionali è un gioco da ragazzi che permette di risparmiare ingenti quantità di denaro. I codici sconto Yoox, come quelli per altri top brand di questo settore in continua espansione, si trovano su siti specializzati denominati siti di codici sconto. I coupon sono dei tagliandi virtuali che danno diritto ad agevolazioni cospicue ed effettive nell’acquisto di questo o quel prodotto. Si tratta di uno sconto percentuale, di un bonus forfettario o di condizioni particolari di acquisto come offerta estemporanea per la promozione di un determinato articolo.

Di siti di codici sconto ve ne sono molti e la maggior parte di essi distinguono per quantità e qualità oltre che per un numero consistente di iscritti destinato a crescere in maniera esponenziale vista la validità delle offerte destinate ai consumatori. Su un sito come Piucodicisconto, ad esempio, si trovano ogni giorno le offerte e le promozioni imperdibili di Yoox, una vera manna dal cielo per chi vuol spendere bene il proprio denaro.

Anche nel settore abbigliamento, scarpe e accessori, la procedura per utilizzarli è semplice, trasparente e sicura. Si scarica il codice alfanumerico che li identifica dal sito di codici sconto a cui si è iscritti e lo si applica a seguito dell’ordine di acquisto. In automatico, il prezzo del prodotto scelto si riduce di quanto stabilito dal codice sconto e l’acquisto di quel prodotto specifico si trasforma un affare irripetibile. Chi compra in rete lo sa benissimo ed è proprio per questo motivo che il risparmio sugli acquisti online è sulla bocca di tutti.

(Foto: Internet)