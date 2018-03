Seborga, storia di amicizia tra bimbi e gatti: al posto dei regali di compleanno, chiesto un aiuto per i mici randagi

Seborga. Quattro bambini hanno rinunciato ai loro regali di compleanno per poter aiutare i gatti randagi che vivono nel principato di Seborga. Una storia bellissima, quella di un gesto che viene dal cuore di Lorenzo, Daniele, Marika e Patrick che per festeggiare il loro compleanno hanno chiesto al paese in cui vivono di fare un’offerta per acquistare un’altra casetta per il “villaggio dei gatti” che le “gattare” stanno realizzando in un’area preposta nel caratteristico borgo medievale.

Un gesto sincero, che nasce dall’animo buono e altruista tipico dei bambini.