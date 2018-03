Seborga si promuove alla Fiera internazionale di Nizza con la sua confettura di arance e mimosa

Seborga. Una presentazione importante quella di sabato scorso alla Fiera internazionale di Nizza dove è stata presentata presso lo stand del Comune di L’Escarene la confettura di arance e mimosa di Seborga certificata bio dell’Azienda Agrituristica di Emanuela Rebaudengo.

Un momento di contentezza perché oltre ad essere un prodotto realizzato a Seborga rappresenta per la prima volta il prodotto alimentare del Principato. “Un ringraziamento dovuto va al sindaco di L’Escarene Pierre Donaday e alla segretaria Martine Hiller Cagnazzo che ci hanno dato l’opportunità di promuovere questa particolare confettura e donarla anche al sindaco di Nizza Estrosi, al deputato Ciotti e al presidente del Consiglio Generale delle Alpi Marittime.

La confettura servirà ad essere promossa sul territorio non solo per il nome di Seborga ma perché verrà utilizzata dal Ristorante Marcellino’s e dall’Osteria del Coniglio oltre ad essere venduta ai turisti dalla frizzante Delia Gradi nel suo Negozio di prodotti tipici le Delizie di Delia. Inoltre dalle prossime settimane, questa particolare confettura sarà venduta anche in alcuni negozi a Nizza” - dichiara Flavio Gorni.